С открытием навигации стартовала экспедиция, в которой, кроме сотрудников заповедника, приняли участие представители Хакасского отделения Русского географического общества. Почти месяц специалисты обследовали места обитания ирбиса, собирая уникальные материалы с фотоловушек.

"Полученные материалы с фоторегистраторов подтверждают, что на территории Саяно-Шушенского заповедника на сегодняшний день, как и сообщали ранее, обитает шесть особей снежного барса: два подросших котенка 2020 года рождения, самка, привезенная из Таджикистана, и три взрослых самца. Все животные были сняты фотокамерами и в дальнейшем идентифицированы по рисунку пятен и розеток", — приводятся в сообщении слова участника экспедиции.

В ближайшее время научные сотрудники продолжат камеральную обработку собранного материала, чтобы не пропустить ничего важного из жизни ирбисов в заповеднике.

Саяно-Шушенский заповедник — северная граница российского и мирового ареала снежного барса. Работы по изучению ирбисов в заповеднике ведутся с 1978 года — с момента находки первого следа. С 2007 года вместе с традиционными троплениями стали использовать фоторегистраторы, которые позволили создать паспорта на каждого снежного барса, обитающего на территории, определить индивидуальные участки ирбисов, а также получить данные о биологии вида.