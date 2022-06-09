Экспозиция объединяет данные более чем о 25 крепостях от Дагестана до Поморья и от Белоруссии до Нижнего Поволжья.

"Выставка является частью серии региональных событий, посвященных 350-летию со дня рождения первого российского императора из династии Романовых Петра I. В апреле в Твери на площадке библиотечного центра Тверского государственного университета открылась передвижная выставка "Петр Великий" Государственного исторического музея", — отметили в пресс-службе. Выставка будет работать до конца июня. Проект поддержали министерство культуры РФ, Ассамблея петровских музеев, Институт Петра Великого.