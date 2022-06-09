Полис можно приобрести на российско-абхазской границе, а также на постах ГАИ "Бзыбь" и "Приморское". Оформлением страховки в республике занимаются три государственные компании: "Гарант-Страхование", Национальная страховая компания "Абхазия" и страховая компания "Абхазгосстрах".

С 16 июня полис можно будет заказать также и онлайн на сайтах этих компаний.

Стоимость полиса зависит от количества дней пребывания в республике. Цена страховки на 3 дня составляет 500 рублей, на 15 дней — 1000 рублей, на год — 8500 рублей. Штраф за отсутствие страховки — 600 рублей.

Исключения предусмотрены только для военных автомобилей российской базы и представителей дипломатического корпуса.

В случае ДТП водителю застрахованного автомобиля выплатят до 120 тыс. рублей. В эту сумму входит также оказание медицинской помощи.