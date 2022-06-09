"В Дудинке открывается летняя пассажирская навигация, уже 12 июня в заполярную столицу из Красноярска прибудет первый пассажирский теплоход "Александр Матросов". В этот же день в низовье первый в этом году рейс совершит теплоход "Хансута Яптунэ", — говорится в сообщении.

За время летней речной навигации теплоходы "Хансута Яптунэ" и "СП-4" выполнят 53 рейса, из них 46 по маршруту Дудинка — Усть-Порт — Караул — Носок и семь рейсов Дудинка — Усть-Порт — Караул — Носок — Байкаловск — Воронцово.

В Хатанге перевозить пассажиров будут теплоход "Таймыр" и катер "Логата" на 30 посадочных мест. В этом году на этих суднах планируется выполнить 29 рейсов: 17 в северном направлении и 12 в южном. Первый рейс запланирован на 1 июля. В границах Диксона с 15 июля будет курсировать теплоход "Станислав Гуменюк", который выполнит 142 рейса.

По информации пресс-службы администрации Таймырского муниципального района, в этом году на субсидирование пассажирских перевозок в районном бюджете предусмотрено около 41 млн рублей. Цены на билеты остались на прежнем уровне.

На направлении Красноярск — Дудинка — Красноярск будут курсировать два судна "Валерий Чкалов" и "Александр Матросов", каждый вместимостью на 250 человек. Они выполнят по 20 рейсов за летний сезон на север.

Также по Енисею продолжат курсировать туристические суда. Первых гостей на Таймыр планируется доставить 13 июня круизным лайнером "Максим Горький".

Как сообщалось, летняя пассажирская навигация по Енисею открылась 29 апреля. Первыми по маршруту "Торговый центр — Усть-Мана" отправились теплоходы "Михаил Годенко" и "Заря — 343".