Среди участников акции — волонтеры, экологи, школьники, студенты, молодежные активисты муниципальных образований.
"Главные задачи "Эко-тура" — это максимально сохранять первозданную красоту природы, поддерживать порядок и чистоту на территориях турпоказа. Эти мероприятия объединили более 1500 неравнодушных к проблеме волонтеров, школьников и студентов. Я рад, что откликнулись так много желающих", — приводит пресс-служба слова главы Минтуризма республики Эмина Мерданова.
По словам министра, благодаря этим субботникам удалось преобразить и очистить от мусора важные туристические локации региона.
"Уверен, что проделанная нами работа принесет пользу окружающей среде", — подчеркнул Мерданов.
Отмечается, что "Эко-тур" организован Минтуризмом республики совместно с Комитетом по спорту, туризму и делам молодёжи Махачкалы, Минприроды РД, Даглесхозом, а также администрациями районов, городов и предприятий.