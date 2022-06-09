"В Дагестане прошел цикл экологических мероприятий "Эко-тур". В рамках мероприятий были организованы 10 субботников в 9 муниципалитетах республики. Так, от мусора были очищены смотровая площадка Сулакского каньона, крепость Кала-Корейш, башни аулов Гоор и Кахиб, аул Гамсутль, Салтинский водопад и другие места притяжения туристов", — говорится в сообщении.

Среди участников акции — волонтеры, экологи, школьники, студенты, молодежные активисты муниципальных образований.

"Главные задачи "Эко-тура" — это максимально сохранять первозданную красоту природы, поддерживать порядок и чистоту на территориях турпоказа. Эти мероприятия объединили более 1500 неравнодушных к проблеме волонтеров, школьников и студентов. Я рад, что откликнулись так много желающих", — приводит пресс-служба слова главы Минтуризма республики Эмина Мерданова.

По словам министра, благодаря этим субботникам удалось преобразить и очистить от мусора важные туристические локации региона.

"Уверен, что проделанная нами работа принесет пользу окружающей среде", — подчеркнул Мерданов.

Отмечается, что "Эко-тур" организован Минтуризмом республики совместно с Комитетом по спорту, туризму и делам молодёжи Махачкалы, Минприроды РД, Даглесхозом, а также администрациями районов, городов и предприятий.