Соответствующее соглашение о реализации проекта будет подписано на следующей неделе в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) между инвестором — ООО "Специализированный застройщик "МегаСтрой" (Сочи) и руководством региона.

Как уточнили "Интерфаксу" в компании, строительство комплекса, рассчитанного на 145 номеров и 320 апартаментов начнется в текущем году и продлится 4 года. Проектом предполагается и создание курортной инфраструктуры: бассейнов, ресторанов и других объектов.

Изначально предполагалось, что отель будет находиться под управлением международного гостиничного оператора Hilton. Однако после начала военной операции на Украине сети отелей Accor, Hilton и Hyatt заявили, что не будут открывать новые отели и приостанавливают все партнерские отношения с российскими компаниями, но продолжат управлять уже имеющимися гостиницами.

"Пока контракт с международной сетью не расторгнут, но это вопрос времени. Конечно, (будущий — ИФ) отель Hilton называться не будет, скорее всего, объект будет развиваться под собственным брендом", — пояснил представитель "МегаСтроя", отметив, что над названием еще предстоит подумать.

В настоящее время в Краснодарском крае отели под брендом Hilton открыты в Краснодаре и Новороссийске.

ООО "Специализированный застройщик "МегаСтрой", согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", создано в июне 2020 года и находится под управлением сочинской компании "Метрополис", реализующей проекты в сфере недвижимости в городе. Также компания выполняет реконструкцию набережной в центральном районе курорта. В мае 2022 года "Метрополис" открыла первый в России экопляж. Совладельцами "МегаСтроя", по данным ЕГРЮЛ, являются Анна Невзорова и Ваган Арутюнян.

Невзорова также владеет почти 100% долей в "Метрополисе". Она является депутатом городского собрания Сочи.