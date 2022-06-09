«Мы пересмотрели стратегию развития по Камчатке. Как было ранее заявлено, первый чартерный рейс на самолете авиакомпании iFly отправится из Москвы 10 июня, в дальнейшем полетная программа будет продолжена на крыльях «Аэрофлота» так же с вылетом в пятницу и прибытием в субботу. Предложение «Аэрофлота» по тарифам на блоках мест оказалось очень выгодным, впервые национальный перевозчик готов поставить на Камчатку три рейса в неделю», — рассказали в компании.

Как отметили в FUN&SUN, цены из-за смены авиакомпании не изменятся – стоимость пакета с перелетом, размещением, трансферами и экскурсиями по-прежнему начинается от 49 тыс. рублей с человека. «Вместе с тем планируется продлить программы на Камчатку до сентября, чтобы туристы смогли посетить полуостров в период, который считается «высоким сезоном», — подчеркнули в компании.

В FUN&SUN добавили, что привлечь еще больший, чем прежде, интерес к Камчатке удалось благодаря проведенной совместно с Ростуризмом информационной кампании по продвижению, туры бронируются с хорошей глубиной.

«Сотрудничество с «Аэрофлотом» позволит рассмотреть новые направления для организации субсидируемых чартеров в 2022 году и расширить линейку предложений. Регионов, которые хотят запустить субсидируемые чартеры, очень много», — подчеркнули в пресс-службе туркомпании.

Туроператор анонсировал запуск чартерной программы на Камчатку весной 2022 года. Тур предлагается в двух вариантах – «лайт» и «стандарт», которые отличаются ценой и набором экскурсий.

В рамках программы субсидирования чартерных рейсов Ростуризм компенсирует туроператорам половину стоимости фрахта самолета.