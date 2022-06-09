По информации ассоциации, сейчас на курорты Турции летают прямые рейсы восьми авиакомпаний из 17 городов. В 2021 году такие полеты выполняли 18 авиакомпаний из 46 городов.

«За первую неделю июня в Анталье приземлились 452 рейса из России, на которых прибыли более 100 тыс. туристов. При сохранении текущей динамики за весь месяц Анталья примет около 500 тыс. туристов из России. Это на 42% меньше, чем за тот же месяц 2019 года», — отмечают в АТОР.

В июне 2020 года россияне в Турцию не летали из-за ковидных ограничений, а в 2021 году по той же причине сезон на направлении начался только 22 июня.

Как подчеркивают в АТОР, это предельное количество россиян, которые за текущий месяц могут отправиться в Турцию, так как 90% перевозки сейчас выполняют турецкие перевозчики, а им авиационные власти РФ до 1 июля согласовали 450 рейсов в неделю. Большинство самолетов российских чартерных авиакомпаний не могут летать в Турцию из-за рисков задержания по требованию лизингодателей.

При этом спрос на отдых в Турции в АТОР называют «огромным» на фоне закрытия других пляжных направлений. И подчеркивают, что текущее падение турпотока – исключительно следствие дефицита самолетов и сужения географии вылетов из-за санкций западных стран, а не снижения спроса.

«У многих туроператоров билеты на рейсах в Турцию раскуплены до второй половины июля. При этом туристов не волнуют даже выросшие цены – в условиях дефицита они готовы покупать путевки по любым ценам. Спрос существенно превышает предложение, особенно в регионах, откуда выполняется очень мало рейсов», — отмечают в АТОР.

По оценкам ассоциации, если ситуация с перевозкой не изменится, Анталья за летний сезон примет около 2,9-3 млн российских туристов. Это на 45% меньше, чем в 2019 году и на 17% — чем в 2021 году.