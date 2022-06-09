"Каждый город, каждая территория Подмосковья имеет свои особенности, культуру, историю, традицию, в том числе благодаря вашему вкладу, энтузиазму вашей команды. Мы имеем возможность сегодня открывать музей о легендарной семье, которая делала очень много добрых дел, внесла огромный вклад в развитие нашей страны и культуры", — сказал Воробьев на открытии музея.

Учреждение расположено в здании бывшего двухклассного училища, построенного великокняжеской семьей в 1916 году в память о князе Олеге Константиновиче, героически погибшем в начале Первой мировой войны.

Экспозиция посвящена жизни и подвижнической деятельности семьи Константина Константиновича Романова, истории имения "Осташево", подвигу сыновей князя, а также судьбе его потомков после 1917 года.

Музей создан фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке министерства культуры РФ и администрации Волоколамского городского округа.