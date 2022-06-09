Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, соответствующее соглашение о реализации проекта будет подписано на следующей неделе в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Проектом предусмотрено строительство гостиничного комплекса с апартаментами, торговыми помещениями, объектами общепита, конгресс-центром, конференц-залами и рекреационными зонами, которые разместятся на курорте "Красная Поляна". Кроме того, будет построен многофункциональный центр гастрономического туризма Redpeak, общежитие для сотрудников курорта "Красная Поляна" на 320 мест.

Предполагаемый срок реализации проекта — 5 лет, будет создано 800 рабочих мест.

Ткачев в последние несколько лет активно инвестирует в объекты курортной недвижимости премиум-сегмента в Сочи. В частности, "Красная Поляна" сообщала о намерении в ближайшие 10 лет вложить 46 млрд рублей в развитие одноименного горнолыжного курорта. На первом этапе на курорте появится клубный поселок "Шале 1032". Также проект предусматривает строительство двух новых отелей и ввод комплекса апартаментов, сообщал "Интерфаксу" генеральный директор компании Андрей Круковский. В настоящее время ведется строительство клубного поселка.

В ближайшие годы "Красная поляна" инвестирует 35 млрд рублей в строительство горного экокурорта "Лагонаки" в Адыгее, более 16 млрд рублей — в строительство курорта в Ялте "Ялта-парк" по аналогии с сочинским "Сочи-парком".

Также в конце прошлого года компания "Сочи-парк пять плюс" (контролируемая структурами Ткачева) планирует построить в Пицунде (Абхазия) гостиничный комплекс стоимостью 20 млрд рублей. Гостиничный и апартаментный комплекс "Москва Резорт" разместится на площади более 45 га. В главном здании гостиницы будет 700 номеров, сообщал Ткачев в ходе презентации проекта главе Абхазии в декабре.

Семье Ткачева принадлежит и один из крупнейших агрохолдингов в России — "Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева", объединяющий 29 сельхозпредприятий, с земельным банком в 665 тыс. га. В сентябре 2021 года Ткачев официально открыл винодельческий и ресторанно-дегустационного комплекс "Шато де Талю" в Геленджике стоимостью 2,6 млрд рублей.