"На главной площади курорта возведут снежную гору. 12 июня любители горных лыж и сноуборда смогут вновь ненадолго вернуться в зиму", — сообщает пресс-служба курорта в четверг.

Курорт "Роза Хутор" предоставит гостям возможность сразиться на Hot Snow Battle и протестировать свое умение кататься и выполнять различные трюки в состязаниях по джиббингу (скольжение и передвижение по специально подготовленным фигурам из металла, дерева или пластика, или по элементам городской архитектуры).

"Для создания фигур, на которой лыжники и сноубордисты будут демонстрировать трюки, понадобится привезти два КАМАЗа снега", подчёркивает пресс-служба.

Снег доставят с верхней отметки курорта, с высоты 2320 метров над уровнем моря, отметили в сообщении.

Несмотря на то, что сезон катания в этом году завершился в конце апреля, многие уже соскучились по снежным склонам.

Принять участие в необычных состязаниях смогут все желающие. Для этого достаточно зарегистрироваться, оформить страховку и иметь при себе горные лыжи или сноуборд. В целях безопасности вся площадка под снегом будет укрыта мягкими матами.

"Соревнования пройдут в три этапа: квалификация, финал и отдельный конкурс на лучший трюк. Победители получат призы от курорта и партнеров мероприятия", — заверили в пресс-службе.

Помимо зимних стартов на площадке можно будет попробовать силы в необычном виде — слэклайне — хождению по стропе и почувствовать себя настоящим эквилибристом. Гостей праздника также ждут выступления кавер-группы и захватывающее велотриал-шоу.