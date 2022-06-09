Соответствующие изменения губернатор Михаил Ведерников внес в указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением коронавируса.

Согласно документу, приостановлено требование о социальном дистанцировании на расстоянии не менее 1,5 метра в объектах религиозных организаций, на территориях, прилегающих к зданиям религиозных организаций (прихрамовых территориях), в кинотеатрах и кинозалах, в кафе и театрах, на концертах, культурно-просветительных и театрально-зрелищных мероприятиях.

При этом рекомендуется соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра в общественном транспорте, в магазинах и иных общественных местах.