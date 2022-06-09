"Кузнецов займет пост министра культуры и туризма Московской области", — говорится в сообщении.

Должность руководителя ведомства стала вакантной после того, как экс-глава министерства Елена Харламова возглавила Департамент музеев и внешних связей Минкультуры России.

Кузнецов родился в 1988 году в Москве. Окончил Академический музыкальный колледж при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Российскую академию музыки имени Гнесиных, Высшую школу культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ им. М.В. Ломоносова.

С 2017 года работал в должности генерального директора государственного историко-художественного музея "Новый Иерусалим" в Истре.