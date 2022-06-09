"Находиться в районе Безымянного очень опасно. Продолжает выжиматься лавовый поток, катятся раскаленные лавины, небольшие пирокластические потоки могут двигаться по восточному склону вулкана", — приводятся в сообщении слова руководителя Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН Ольги Гириной.

Гирина уточнила, что к Безымянному лучше не приближаться ближе, чем на 10 километров.

"В основном это предупреждение касается гидов туристических групп, которые, не обращая внимание на безопасность, любят организовывать туры чуть ли не в жерло извергающегося вулкана. В последнее время в социальных сетях появляется все больше сообщений от различных пабликов, представляющихся турфирмами. Гостям и жителям региона обещают красочные снимки, полет на вертолете вокруг образовавшихся кратеров и даже лепку изделий из лавы своими руками. Однако следует помнить, что, собирая людей на подобные "прогулки" в зону действия опасного природного явления, тургруппы ставят под угрозу их жизни и здоровье", — подчеркивается в сообщении.

Безымянный — один из самых активных вулканов мира — находится на Камчатке вблизи Ключевского вулкана, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного — 2 тыс. 882 м.

В течение тысячелетия вулкан молчал, пробудившись в 1955 году. А 30 марта 1956 года произошел катастрофический взрыв Безымянного, который выбросил пепел на высоту более 40 км. Именно после этого извержения 30 марта отмечается День вулканолога.

С тех пор вулкан не утихает, в его кратере почти непрерывно растет лавовый купол. Его рост сопровождается мощными эксплозивными извержениями, которых насчитывается более 40. Последнее из них произошло 28 мая 2022 года. Это при том, что предыдущее эксплозивное извержение наблюдалось совсем недавно — 15 марта. По данным вулканологов, такое бывает редко.