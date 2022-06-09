"Класс землетрясения на юге Байкала, по уточненным данным — 14,6, магнитуда — от 4,9 до 5,2 по разным волнам. Глубина эпицентра пока не определена. Тип подвижек в эпицентре — сброс, что характерно для Байкала", — сообщила "Интерфаксу" ученый секретарь Института земной коры Сибирского отделения РАН Анна Добрынина.

В свою очередь на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН сообщается, что по их уточненным данным землетрясение имело энергокласс 14,3 и магнитуду 5,7.

"В нашей сети 25 сейсмостанций, оперативно обрабатывается информация пяти ближайших к эпицентру. Затем снимаются данные со всех станций и вносятся коррективы", — пояснил представитель филиала.

По данным сейсмологов, в Иркутске ощущалось 5 баллов, в Улан-Удэ — 4,5 балла, в Чите — 2 балла.

"В разных районах Иркутска землетрясение ощущалось по-разному из-за грунтов. Там, где обводненные грунты, сотрясения значительно усиливаются", — отметила Добрынина.

На сайте Байкальского филиала также сообщается, что через 7 минут после основного толчка, в 20:31 по местному времени (15:31 мск) в эпицентре был зарегистрирован афтершок энергоклассом 9,6 магнитудой 3,1.

Ранее сообщалось, что 7 июня в 20:24 (15:24 мск) подземный толчок магнитудой 6,4 энергоклассом 15 произошел в акватории Байкала в 17 км от поселка Большое Голоустное. Ощущался на территории трех регионов РФ — Иркутской области, республики Бурятии, Забайкальского края, а также на севере Монголии.

В зону, где ощущалось 5 и более баллов, попали более 40 населенных пунктов Бурятии, и более 45 — Иркутской области. Подземный толчок 3-4 балла почувствовали в более чем десяти населенных пунктах Забайкальского края, в том числе в городе Петровск-Забайкальский.

Сообщалось также, что по данным МЧС России, информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Организовано обследование населенных пунктов. Объекты ЖКХ, энергетики, социальной сферы работают в штатном режиме.