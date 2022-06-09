"Из-за сложных метеоусловий (туман) в Екатеринбурге девять рейсов ушли на запасные аэродромы в Челябинск и Тюмень, задержано отправление десяти рейсов. С пассажирами работают представители авиакомпаний", — сказал собеседник агентства.

По его словам, все рейсы уже прибыли с запасных аэродромов.

"Аэропорт Кольцово работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов", — добавил представитель авиагавани.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт им. Курчатова Челябинска утром принял семь рейсов из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту "Кольцово".

В частности, были перенаправлены три рейса из Москвы (S7 1173, ДР 405, ДР403), два — из Санкт-Петербурга (ДР 515 и FV 6401), а также рейсы из Оша (U6 2904 ) и Бишкека (U6 2986).