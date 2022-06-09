"Проводится проверка соблюдения требований о безопасности полетов и техническом обслуживании воздушных судов", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Росавиации создана специальная комиссия для расследования причин и обстоятельств авиационного события, специалисты приступили к осмотру неисправного воздушного судна.

По словам представителя надзорного ведомства, самолет вылетел из Иркутска в Кызыл в 06:32 (01:32 мск), в процессе набора высоты у него не убралось шасси и экипаж решил вернуться в аэропорт вылета. Вынужденная посадка прошла благополучно.

"Экипаж и находящиеся на борту пассажиры не пострадали, воздушное судно видимых повреждений не имеет", — сказал он.

В свою очередь Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР сообщило, что на борту самолета были 83 пассажира, в том числе 19 детей, и пять членов экипажа.

По факту произошедшего следственными органами проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

Ранее сообщалось, что самолет Superjet 100 авиакомпании "ИрАэро", вылетевший в четверг утром из Иркутска в Кызыл, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности шасси.

Пассажиров направили в Кызыл резервным бортом. Из-за задержки полета в Иркутске им было предоставлено питание и напитки.