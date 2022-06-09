Откроет праздничную программу театрализованный пролог, посвященный великим деяниям императора. Зрителям напомнят о ратных, градостроительных и культурных преобразованиях Петра Великого. В сценическом пространстве с помощью современных мультимедийных технологий будет воплощен образ огромного корабля, несущегося сквозь время.

С выстрела двух мортир и зажжения символического Огня славы начнется "Петровский бал в летнюю ночь", который объединит сотню танцевальных пар из лучших любительских коллективов бальной хореографии Петербурга. Каждый гость сможет не просто посмотреть красочное театрализованное действо, но стать его участником, пройдя бальные туры от полонеза времен Петра I до вальса во всех его вариантах.

В этот же день на площади откроется Фестиваль цветов. В программе — флористические шоу и мастер-классы, бал цветов, демонстрации букетов и цветочных композиций. Свои работы представят лучшие флористы из Петербурга, Москвы, Самары, Кемерово, Новосибирска, Омска, Казани и Ростова-на-Дону, а также из Туркменистана, Армении, Азербайджана, Белоруссии.

В рамках фестиваля пройдет выставка арт-объектов: 9 июня перед Александринским театром, а 10-11 июня — у Российской национальной библиотеки. На ней будут представлены пять украшенных ретроавтомобилей, а также цветочные платформы, посвященные эпохе Петра Великого и символам Петербурга. Флористы воссоздадут на них Петровскую Ассамблею, Петергоф, Полтавскую викторию, Петропавловскую крепость, Адмиралтейство, Летний сад.