"В рамках создания кластера планируются благоустройство более четырех километров набережной озера Неро, включая капитальный ремонт канализационных сетей, организация пешеходного туристического маршрута "Голландская крепость в древнерусском городе", благоустройство общественных пространств и парковых зон, реставрация здания городского театра", — говорится в сообщении по итогам первого заседания межведомственной рабочей группы по формированию культурно-исторического кластера "Ростов Великий".

В правительстве отметили, что создание культурно-исторического кластера "Ростов Великий" предусматривает комплексное благоустройство центральной части города, включая реконструкцию улиц, замену инженерных коммуникаций, обустройство общественных пространств, парковых зон, создание новых гостиниц, музеев, восстановление театра и другие мероприятия. Деньги на проект будут выделены банком БРИКС. Регион получит бюджетный кредит от правительства России. Власти также планируют привлечь частные инвестиции. С 2021 по 2024 год в Ростов Великий планируется вложить свыше 5 млрд рублей.