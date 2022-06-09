"Сейчас завоз продуктов, лекарств и других грузов в отдельные населенные пункты Чукотки осуществляется с определенными сложностями. До большинства районов можно добраться только по воздуху. Реконструкция морально и технически устаревших аэропортов местных воздушных линий позволит улучшить транспортную логистику региона", — говорится в сообщении.

Аэропорт Марково был построен в годы Великой Отечественной Войны как запасной аэродром участка трассы Алсиб. В настоящее время из него 1-2 раза в месяц вылетают пассажирские рейсы в Анадырь, с той же частотой — в села Чуванское и Ламутское. Реконструкция предполагает строительство нового служебно-пассажирского здания с пропускной способностью 35 человек в час. Также будут реконструированы взлетно-посадочная полоса, рулежная дорожка и перрон комплекса, привокзальная площадь, заменено светосигнальное оборудование, установлено метеорологическое оборудование.

Аэропорт после реконструкции сможет принимать самолеты типа Bombardier Q400, Ан-24, Ан-26, Ан-30 и другие. Для этого запроектирована грунтовая ВПП длиной 1,8 тыс. метров.

Аэропорт в селе Кепервеем обеспечивает регулярное сообщение с Магаданом и Анадырем. Реконструкция предполагает доведение ВПП до длины в 2,18 тыс. метров, ширины 75 метров. В качестве расчетного типа воздушного судна принят Ан-74. После реконструкции аэродромного комплекса также будет возможна эксплуатация Ан-24,-26,-28,-30,-72, L-410, DHC-6 и других типов воздушных судов, а в зимнее время при необходимости — Ил-76Т (ТД) и Ил-18.

Реконструкция обоих аэропортов пройдет в условиях действующих аэродромов, без прекращения полетов.

Всего на Чукотке до 2024 года будет реконструировано семь аэропортов.

ФКП "Аэропорты Чукотки" создано в 2010 году на базе ФГУП "Чукотавиа", которое является в Чукотском АО основным региональным авиаперевозчиком. ФКП включает 10 аэропортов Чукотки в населенных пунктах Анадырь, Беринговский, Залив Креста, Кепервеем, Лаврентия, Марково, Мыс Шмидта, Омолон, Певек и Провидения.