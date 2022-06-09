"В настоящий момент в Такмаковском скальном районе в светлое время суток неоднократно отмечен выход медведя. Сегодня сотрудники фанпарка "Бобровый лог" видели его в непосредственной близости от канатно-кресельной дороги. Сотрудники национального парка при патрулировании территории регулярно встречают следы на Каштаковской тропе", — сообщает пресс-служба нацпарка.

Туристов попросили быть предельно внимательными и осторожными при посещении скального района, а по возможности и вовсе отказаться от прогулок в этих местах, пока хищник не уйдет дальше от туристических троп.

В данном районе для посещения открыты маршруты только к трем скалам: Такмак, Ермак и Китайская стенка. Каштаковская тропа от орнитологической смотровой площадки до Центрального скального района, а также остальные скалы Такмаковского района остаются закрытыми для посещения.

Как сообщалось, после месячника тишины 1 июня на "Красноярских Столбах" для посетителей открыли только четыре самых популярных туристических маршрута: на Центральных Столбах — "Природа — великий скульптор", на Восточном входе — маршруты к скалам Китайская стенка, Такмак и Ермак. Со стороны "Бобрового лога" конечной точкой туристического маршрута по-прежнему является орнитологическая смотровая площадка. Остальную территорию нацпарка посещать запрещено.