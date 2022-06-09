"Если говорить про отели, глэмпинги, которые сейчас развиваются, и коттеджные различные варианты отдыха, то 85% уже — бронь, спрос высокий. И наша задача вместе с теми, кто занимается в сфере туризма, максимально информировать", — сказал Воробьев в эфире радиостанции "Спутник".

Он отметил, что в Подмосковье работают 923 отеля, порядка 25 яхт-клубов, 12 гольф-клубов, 78 конных клубов.

"Инфраструктура развивается, и ты можешь выбрать, куда поехать и что тебе по душе. Раньше чаще всего это был отдых выходного дня, сейчас мы видим, что эти дни, не только уикэнд, но уже и пять-семь дней", — сказал Воробьев.

Ранее сообщалось, что власти Подмосковья ожидают до 8 млн туристов летом.