Лосенка забрали и перевезли в финно-угорский этнопарк. Там для него обустроили отдельный загон.

Животное осмотрел ветеринар. Его отправили на карантин, поэтому в первое время доступ к лосенку будет закрыт для посторонних лиц. В учреждении детеныш находится на искусственном вскармливании, пока его рацион состоит только из коровьего молока. Как только лосенок окрепнет, его выпустят в большой вольер к лосю Максу, которого этнопарк приютил в 2020 году.

В окрестностях парка можно встретить медведя, поэтому его сотрудники занимаются усилением мер безопасности в загоне, круглосуточно ведется наблюдение, есть специальная сигнализация. Высоту ограждения с острыми кольями увеличили.

Как сообщалось, в 2020 году медведь проник в этнопарк и задрал двух лосей Моню и Мулю.