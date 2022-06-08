Он отметил, что сотрудники ГИМС проверяли пляжи по ряду критериев, призванных обеспечить безопасность людей в зонах купания.

В настоящее время проверяется готовность еще трех пляжей, один из которых на курорте Домбай и два — в Теберде.

Кроме того, сотрудники МЧС вместе с членами межведомственной комиссии проверили объекты экстремального туризма на реке Большой Зеленчук, где осуществляется сплав по горной реке.