"Проверка проводилась на основании представленных заявлений-деклараций собственниками пляжей в соответствии с новым порядком по эксплуатации пляжей, утвержденным приказом МЧС России", — сказал сотрудник чрезвычайного ведомства.
Он отметил, что сотрудники ГИМС проверяли пляжи по ряду критериев, призванных обеспечить безопасность людей в зонах купания.
В настоящее время проверяется готовность еще трех пляжей, один из которых на курорте Домбай и два — в Теберде.
Кроме того, сотрудники МЧС вместе с членами межведомственной комиссии проверили объекты экстремального туризма на реке Большой Зеленчук, где осуществляется сплав по горной реке.