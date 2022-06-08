При этом некоторые регионы пользуются небывалым спросом среди американских туристов: бронирование туров в страны Карибского бассейна уже превысило уровень, достигнутый тремя годами ранее, и составило 109%. На страны Южной Америки и Европы приходится 95% и 93% резервирований 2019 года соответственно.

Между тем привлекательность Азиатско-Тихоокеанского региона среди американцев в этом году не столь высока по причине сохраняющейся жесткой антиковидной политики в Китае, которая негативно сказывается на всем регионе. Количество бронирований азиатских туров в США на это лето составляет только 62% от докризисного периода.

Кроме того, как отметил руководитель нью-йоркского туристического агентства JayWay Travel Чарльз Невилл, американцы в этом году из-за событий на Украине склонны отказываться от поездок в страны Центральной и Восточной Европы, среди которых Польша, Венгрия и Чехия традиционно пользовались спросом. Вместо этого туристы более заинтересованы такими направлениями, как Италия и Греция, где в летний период трудно найти номера в отелях, добавил Невилл.