"Рейсы планируется осуществлять на регулярной основе. Кроме 12 июня, они запланированы на 15, 18 и 19 июня", — говорится в сообщении.

Как отмечает организатор — компания по развитию скоростного судоходства "Водолет", маршрут запланирован как экскурсионно-прогулочный.

Пресс-служба напоминает, что настоящее время суда на подводных крыльях "Валдай 45Р" ходят из Нижнего Новгорода в Городец, Макарьево, Чкаловск, Чебоксары, Юрьевец, Козьмодемьянск, а также выполняют прогулочные маршруты до Шуховской башни и вдоль береговой зоны Нижнего Новгорода.

Судно на подводных крыльях "Валдай 45Р" (строит АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е Алексеева", Нижний Новгород) может развивать скорость до 75 км/ч (проектная скорость — 65 км/ч). Запас хода — в пределах 550 км. Предназначено для эксплуатации по протяженным маршрутам на полноводных реках всей территории России — от Центральной части до Дальнего Востока. При вместимости 45 пассажиров состав экипажа судна — только два человека.

Юрино — поселок городского типа в Марий Эл. Расположен на левом берегу Волги в устье Ветлуги. Известен знаменитым дворцово-парковым ансамблем — замком Шереметева и Михайло-Архангельским храмом.