Объявлено, что аннулируется четверть запланированных рейсов.

Air France — основная компания, оперирующая на базе хаба "Париж-Шарль де Голль", отменила в четверг 85 рейсов ближних и средних маршрутов. При этом авиакомпания предупредила о возможности изменений в расписании рейсов дальнего назначения.

Семь профсоюзных организаций, представленных в аэропорту, призывают входящих в них работников требовать повышения ежемесячной зарплаты на 300 евро "для всех без всяких условий".

"Несмотря на возобновление воздушного трафика и получаемую от этого прибыль, наша работа не вознаграждается по ее справедливой стоимости", — цитирует издание совместное заявление профсоюзов.