«Курорт перешел к самостоятельному управлению отелями Marriott и Courtyard by Marriott еще в 2019 году. Сейчас прорабатывается вопрос о создании собственного отельного бренда с программой лояльности для гостей», — сообщила исполнительный директор «Курорта Красная Поляна» Яна Перепечаева.

Она добавила, что отели сети Marriott продолжат работу в обычном режиме, подтвержденные бронирования туристов сохранены, несмотря на приостановку деятельности гостиничного оператора в России.

Как отметили в пресс-службе курорта, собственный бренд планируется представить зимой 2022-2023, он будет создан на базе всех стандартов сервиса и качества, которые заложены во время управлениями отелями под брендом Marriott.

«Гость будет получать то же качество гостиничных услуг и их состав – категория забронированного номера, перечень услуг, входящих в цену номера и т.д.», — пояснили в НАО «Красная Поляна».

Гостиничный оператор Marriott International 3 июня объявил о приостановке деятельности в России из-за новых санкций, введенных США, Великобританией и ЕС. Было принято решение закрыть корпоративный офис в Москве, приостановить инвестиции в бизнес и приостановить открытие новых отелей и реализацию всех проектов по развитию сети.

Marriott International – международный гостиничный оператор, основанный в 1927 году. Это крупнейшая гостиничная сеть в мире и в России по количеству номеров.