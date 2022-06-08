"Больше не обязательно носить маски в местах продажи товаров (оказания услуг, выполнения работ), при нахождении в общественном транспорте, а также в зданиях и на территориях вокзалов, остановок, заведений общественного питания, кинотеатров, концертных и спортивных залов", — написал он.

Также маски можно не надевать и при посещении религиозных организаций, зданий и помещений государственных органов, органов местного самоуправления, МФЦ, больниц и организаций социального обслуживания, а также органов занятости и социальной защиты.

По данным пресс-службы областного правительства, масочный режим сохраняется в местах массового пребывания людей численностью больше 50 в одном помещении. Работникам торговли, контактирующих с покупателями, обязательно использовать средства индивидуальной защиты.

Кроме того, собственников помещений, управляющих компаний, торговых центров, торгово-развлекательных комплексов и иных объектов торговли обязали сохранить наличие дезинфицирующих средств для обработки рук при входе в объект.

Обязательный масочный режим был введен в Архангельской области в 2020 году.