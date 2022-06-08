"Взаимодействия в сфере развития туризма стороны планируют развивать с использованием преимуществ Новосибирской области как стратегического транспортно-логистического узла. С этой целью ближайшее время регион посетит делегация представителей туристического бизнеса Азербайджана", — отмечается в информации.

Кроме того, первый замгубернатора Новосибирской области Юрий Петухов предложил возобновить контакты в культурной и деловой сферах в виде Дней культуры Новосибирской области в Азербайджане и Дней культуры Республики — в регионе. Также азербайджанская сторона выразила интерес касательно сотрудничества с научными институтами сибирского отделения Российской академии наук.