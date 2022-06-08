Вылеты запланированы по понедельникам и четвергам на самолетах Boeing 737 800. По понедельникам рейсы из Махачкалы будут выполняться в 10:05 по московскому времени с прибытием в Уфу в 14:45 по местному времени. Вылет из Уфы — в 08:05 по местному времени, прибытие в Махачкалу — в 08:55 по московскому времени.

По четвергам вылет из Махачкалы запланирован в 14:05 по московскому времени с прибытием в Уфу в 18:45 по местному времени. Вылет из аэропорта Уфы — в 12:00 по местному времени с прибытием в Махачкалу в 12:50 по московскому времени.

Nordwind входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ, базируется в московском "Шереметьево". По данным на сайте авиакомпании, ее парк состоит из 46 воздушных судов: Boeing-777, -737, A321, A321 neo и A330.