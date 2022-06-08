Первый полет на Камчатку запланирован на 10 июня, в столицу Приморья — с 20 июля, на Сахалин — с 22 июля. Перевозки по всем направлениям будут выполняться раз в неделю на дальнемагистральных лайнерах Airbus A330.

Сейчас большую часть перевозок между Москвой и городами Дальнего Востока выполняют "Аэрофлот" и его дочерняя "Россия".

По данным сайта iFly, до 10 июня у компании запланированы полеты только в египетские курортные города Хургаду и Шарм-эль-Шейх. До недавнего времени она также выполняла грузовые рейсы в Китай. В конце мая сообщалось, что авиавласти КНР закрыли свое воздушное пространство для Boeing и Airbus российских перевозчиков. Запрет касался самолетов с "двойной регистрацией", которые не соответствуют международным требованиям, пояснял источник "Интерфакса".

iFly — российская частная авиакомпания. Эксплуатирует несколько A330, базируется во "Внуково". По данным системы "СПАРК-Интерфакс", на конец прошлого года ООО "Ай Флай" контролировалась одним из основателей туроператора TEZ Tour Александром Буртиным, вторым крупнейшим совладельцем было связанное с частными акционерами "Внуково" АО "Компания "Юнокс".