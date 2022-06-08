"История нашей области тесно связана с именем императора. Петр Первый трижды посещал Архангельск. И все его визиты носили огромное историческое значение — это и создание российского военно-морского флота, и первая морская победа России в войне со шведами в 1701 году. (..) Подаренную реплику передам на хранение в Архангельский краеведческий музей, который уже почти два столетия ведет работу по сохранению и преумножению Петровского наследия" — написал Цыбульский.

По данным пресс-служба областного правительства, оригинал камня, добытого на месторождении им. Гриба, направили в Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов РФ. Там проведут его классификацию.