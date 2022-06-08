"По данному факту красноярским следственным отделом на транспорте организовано проведение проверки ст. 263 УК РФ, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сказала старший помощник руководителя управления Екатерина Петрушина.

По данным следствия, при заходе на посадку механизация крыла не вышла в посадочную конфигурацию, самолет ушел на второй круг, а экипаж запросил аварийную посадку.

Самолет сел штатно, уточнила Петрушина.

Как сообщалось, в 16:26 по местному времени в Емельяново при посадке у Airbus A319 авиакомпании "Аврора", выполнявшего рейс 5644 Владивосток — Красноярск, не опустились закрылки. На борту находилось 55 человек, из них 48 пассажиров, пострадавших нет.

На работу аэропорта инцидент не повлиял.