Это место уникально тем, что только здесь в оврагах, которые окружают село, есть залежи природных цветных песков. По традиции предков, на православный праздник Троицы местные жители раскапывают пески, привозят их домой и ранним утром возле своих домов выкладывают оригинальные песочные узоры.

Праздник начнется ранним утром богослужением в церкви Сергия Радонежского. Дальше гости могут совершить экскурсию по улицам села и посмотреть живописные узоры. Также в программе фестиваля — выступления творческих коллективов, мастер-классы по составлению песочных узоров и "завиванию венков".