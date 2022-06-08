В этот день одновременно из разных точек города стартует 12 экскурсий. Проект объединяет лучших экскурсоводов города и предлагает горожанам и туристам прикоснуться к истории, географии и культуре Рязани, познакомиться и пообщаться с интересными людьми.

"Основное место займут экскурсии, рассказывающие о рязанцах, прославивших Россию: "Рязань академика И.П. Павлова", "Сергей Есенин в Рязани", "Рязанские адреса К.Э. Циолковского", "Россия. Родина. Рязань", "Деревянная Рязань" и другие. К традиционным экскурсиям добавятся новые направления", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все экскурсии и посещение музеев будут бесплатными.