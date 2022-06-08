"Возможно подорожание отдыха в нынешнем году. Санкции, введенные странами Запада против России, отражаются и на Абхазии. По анализу, проведённому туроператорами, цены в среднем могут подняться от 20 до 30 процентов", — сказал Хишба на совещании в администрации президента республики.

По его словам, цены больше всего повысились в топовых объектах размещения.

В прошлом году был побит 30-летний рекорд посещаемости Абхазии туристами. По данным министерства туризма республики, на местных курортах отдохнули более 1,5 млн человек.