"Реконструкция санатория ведется с 2017 года, это одна из старейших здравниц Кисловодска. На сегодняшний день уже освоено свыше 5 млрд рублей. Основные работы будут завершены в этом году, в следующем завершат надстройку 3-го этажа одного из новых корпусов", — сказал Моисеев.

По его словам, деньги были направлены на реконструкцию корпусов санатория, котельной, хозпостроек, дачи, находящейся на его территории.

Глава Кисловодска отметил, что вместе с реконструкцией было принято решение построить дополнительный корпус детского сада на улицах Дамбовой и Велинградской.

"На сегодняшний день в детсаду занимаются дети сотрудников здравницы. Согласно проекту, новое детское учреждение будет рассчитано на 70 мест, благодаря чему он сможет принять и детей из этого района города", — отметил собеседник агентства,

Он уточнил, что детсад заработает в 2024 году.

Санаторий был построен в 30-ых годах прошлого века в стиле сталинского ампира по проекту архитектора Мирона Мержанова, проектировавшего санатории и дачи руководителей СССР. Сверху он похож на летящий на юг самолет.

Кисловодск представляет собой единый курортный комплекс с развитой санаторно-курортной и городской инфраструктурой. В городе функционирует 123 объекта для размещения гостей общей емкостью 15 тыс. мест, в том числе 40 санаториев, 14 пансионатов, 67 гостиниц.