"Признание национальным маршрута, посвященного великому российскому императору, (...) привлечет дополнительное внимание к туру со стороны жителей и гостей Вольного Дона", — приводятся в сообщении слова министра экономического развития Ростовской области Максима Папушенко.

В рамках путешествия по маршруту туристам предлагается преодолеть 265 километров, посещая достопримечательности Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога, а также нескольких мест на побережье Азовского моря.

Тур рассчитан на три дня и две ночи. Основная аудитория — взрослые, семейные пары, однако интерес со стороны молодежи и школьников возрастает. В 2021 году маршрут уже был апробирован и получил множество положительных откликов.

Летом туристы смогут пройти морским путем от Азова в Таганрог, и увидеть берег города с моря, как в свое время его видел молодой тогда еще царь Петр I.

В летний период гости маршрута смогут посетить популярные событийные фестивали. Помимо историко-культурных объектов, у гостей на маршруте есть возможность ознакомиться с современными технологиями, посетив IT-кластер в Таганроге, где представлены крупные IT-компании и VR/HR-лаборатории.

Планируется, что к 2027 году количество туристов по данному маршруту составит до 20 тыс. человек.

Также в настоящее время в Ростовской области ведется разработка еще двух туристических маршрутов — "Дорогами казаков" и "Долина Дона". Ожидается, что и они смогут претендовать на "национальный" статус.