"В 16:26 совершил аварийную посадку борт Airbus A319, рейс 5644 Владивосток — Красноярск, принадлежащий авиакомпании "Аврора". Проблемы с закрылками", — сказал источник.

На борту находились 55 человек, в том числе 48 пассажиров.

"Пострадавших нет", — сообщил источник.

В пресс-службе аэропорта Емельяново (Красноярский край) "Интерфаксу" подтвердили авиационный инцидент. "Аварийную посадку совершил самолет авиакомпании "Аврора", который летел по направлению Владивосток- Красноярск. У самолета не опустились закрылки. Все завершилось благополучно, никто не пострадал", — сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства сообщил, что на работу аэропорта инцидент не повлиял.