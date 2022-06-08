Гигантский аппарат Илизарова высотой 3,5 м и весом в 400 кг установлен в городе Лекко.

"Скульптура создана албанским художником Джетмиром Петерникаем", — отмечается в сообщении.

Открытие памятника приурочено к выставке, посвященной итальянскому альпинисту и путешественнику Карло Маури.

"Во время кругосветной экспедиции Тура Хейердала Маури познакомился с русским врачом Юрием Сенкевичем, которому рассказал о своих проблемах с ногой. Сенкевич несколько раз говорил о враче из Сибири Гаврииле Абрамовиче Илизарове", — говорится в пресс-релизе.

В 1979 году Маури приехал в Курган в Илизаровский центр, где прошел восстановительное лечение.

Советский хирург-ортопед, изобретатель, профессор Илизаров родился 15 июня 1921 года. Был директором Всесоюзного курганского научного центра восстановительной травматологии и ортопедии. Илизаров — создатель уникального аппарата наружной фиксации кости.