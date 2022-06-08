Первый дуб у Домика Петра Первого был посажен Александром II в 1876 году, потом традиция в Императорской России была продолжена. Дубы вокруг Домика высаживались высочайшими особами русского царствующего дома и высокопоставленными лицами.

Русский музей возродил традицию посадки дубов в саду Домика Петра Первого. 25 мая 2011 года состоялась посадка дуба принцем Майклом Кентским.

8 июня 2022 года в год 350-летия Петра Великого генеральным директором Русского музея Владимиром Гусевым будет высажен 350-й саженец дуба Петровского времени. В Летнем саду у Летнего дворца Петра I растет дуб — современник основателя Санкт-Петербурга, одно из старейших деревьев города. В текущем году дубу исполняется 371 год. В 2014 году дуб был инструментально продиагностирован на предмет возраста, внесен в "Национальный Реестр старовозрастных деревьев России" и наделен статусом "Дерева — памятника живой природы".

Известно, что Петр I любил собственноручно сажать деревья, в особенности дубки — в Петербурге, его окрестностях и в своих многочисленных поездках по стране.

В 2019 году Русский музей объявил о начале программы — к 350-летию со дня рождения Петра I в памятных исторических местах и на объектах культурного наследия планировалось посадить 350 саженцев, выращенных из желудей мемориального дуба. В том же году программа была отмечена Высшей наградой X Национальной премии по ландшафтной архитектуре в номинации "Лучший просветительский проект в области сохранения генофонда старовозрастных деревьев России".

В рамках программы высажены саженцы в более чем 60 местах России и зарубежья, в том числе: Москве, Твери, Белгороде, Орле, Ярославле, Вологде, Казани, Саранске, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Таллине, Ереване, Алмере (Нидерланды), Линбруке (Великобритания), Ташкенте. Все растения внесены в "Реестр потомственных саженцев" и отмечены на интерактивной карте.