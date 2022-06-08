"8 июня в 05:34 (мск) на перегоне Киселиха — Каликино (Нижегородская область) по техническим причинам остановлено движение поездов. На данный момент движение восстановлено", — говорится в сообщении.

Уточняется, что были задержаны поезда дальнего следования № 146 сообщением Санкт-Петербург — Челябинск на 1 час 28 минут, № 61 сообщением Владивосток — Москва на 1 час 1 минуту, № 502 сообщением Анапа — Киров на 50 минут. Также были задержаны пригородные поезда сообщением Керженец — Нижний Новгород, Ветлужская — Нижний Новгород, Нижний Новгород — Семенов, Керженец — Нижний Новгород, Шахунья — Нижний Новгород, Нижний Новгород — Шахунья. Принимаются меры для сокращения опоздания задержанных поездов.