"На Кубани с 8 июня стартует цикл экскурсий для казачьей молодежи "Екатеринодар — град казачий". Участники со всех муниципалитетов посетят Войсковой собор Александра Невского, Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени Фелицына, совершат пешеходную экскурсию "Моя улица Красная", — написал Власов в своем телеграм-канале.

Кубанский атаман уточнил, что в этом году в экскурсиях примут участие 1,8 тыс. школьников и педагогов из "казачьих" школ, а также воспитанники кадетских корпусов Краснодарского края. Для сравнения, в прошлом году с краевой столицей познакомились 1,5 тыс. школьников.

В Кубанском казачьем войске решили ежегодно проводить цикл экскурсий для учащихся казачьих классов, школ и кадетских корпусов и увеличивать число казачат, посещающих краевую столицу.

Цикл экскурсий "Екатеринодар — град казачий" в 2022 году продлится до 30 ноября.

Мероприятия проводят Союз казачьей молодежи Кубани и Кубанское казачье войско.