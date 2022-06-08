Как сообщает пресс-служба музея, экспозиция расположилась на двух первых этажах башни исторического здания Кунсткамеры — первого музея России.

"Петр I создавал Кунсткамеру как музей-энциклопедию, в котором соединены начала всех наук, от астрономии (знаменитый Готторпский глобус) и анатомии (Анатомический театр с коллекцией Фредерика Рюйша) до истории самопознания России. Пристрастие к науке было частью интеллектуальной политики Петра I, и в этом смысле Кунсткамера — памятник самой успешной российской модернизации, академический музей, которому дивилась вся Европа", — отмечают в музее.

Новая экспозиция возродит в историческом здании XVIII века дух и атмосферу Петровской Кунсткамеры. Изменения затронули два первых этажа башни. На первом этаже представлены экспонаты из ранних коллекций Кунсткамеры, а главными героями экспозиции выступают выдающиеся деятели зарождавшейся в XVIII веке российской науки, начиная с самого Петра.

В галерее второго этажа башни разместятся предметы из коллекций, собранных во время первых Академических экспедиций и первых российских кругосветных путешествий.