"В результате полевых исследований ученые обнаружили, что почти половина (45%) лежбищ пятнистого тюленя в заливе Петра Великого Японского моря загрязнены обрывками пластиковых сетей, кусками канатов, поплавками и другим мусором, который образовался в результате выбросов или потерь частей рыболовных снастей", — говорится в сообщении.

Весь этот мусор можно собрать и переработать, чтобы создавать мебель, детские игрушки, одежду, считают специалисты фонда. Более того, в России есть предприятия, которые могли бы этим заняться. Но пока в стране нет примеров системного обращения с подобным видом отходов.

"Прежде чем такая переработка будет возможна, необходимо установить, как эффективно собирать, обрабатывать и транспортировать такие орудия лова, особенно из труднодоступных мест", — цитирует пресс-служба кандидата географических наук, ведущего координатора проектов по сохранению водных экосистем фонда Оксану Никитину.

По имеющимся данным, сломанные и брошенные орудия лова составляют около 10% от всего антропогенного мусора, оказавшегося в океане. Эти пластиковые отходы могут стать причиной гибели морских животных, в том числе и тюленей.