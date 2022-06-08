«На ближайшие две-три недели почти все круизы раскуплены, немалую роль в этом сыграла программа кешбэка. Благодаря акции у туроператоров появилось много новых клиентов – в том числе тех, кто раньше отдыхал за границей. Благоприятной для роста спроса оказалась и конъюнктура рынка, в том числе из-за сложностей с авиасообщением не только с зарубежными странами, но и российскими курортными городами. Для туристов круизы – это определенная гарантия транспортной доступности. Сработало и высокое качество этого продукта, которое туристы смогли, наконец, оценить по достоинству», — сказала она.

По словам Тюриной, туроператоры в этом году спустили на воду несколько новых вместительных лайнеров, но и эти дополнительные места востребованы туристами.

В рамках акции кешбэка туристы могли до 15 апреля купить круизы со скидкой до 20%, но не более 20 тыс. рублей.

«Сейчас идет продление навигации. Некоторые компании, в основном, занимавшиеся прежде иностранными туристами, планировали закончить навигацию в конце августа, так как не надеялись на высокий внутренний спрос. А сейчас они ставят дополнительные круизы на осень», – сказала она.

По словам эксперта, продажи речных путешествий в последнее время все меньше зависят от погоды, а в большей степени от набора услуг и программ, которые предлагается туристам на корабле. Благодаря этому растет загрузка лайнеров, выполняющих круизы осенью.

«Среди других тенденций круизного туризма туроператоры отмечают рост спроса на круизы в уникальные природные места, например, в Сибирь, в сочетании с комфортным размещением и хорошим набором развлечений. Все чаще туристы отправляются в речные путешествия с детьми. Растет также спрос на каюты повышенного уровня комфортности», — добавила представитель РСТ.

Тюрина подчеркнула, что турагентства, прежде продававшие в основном зарубежные направления, активно переориентируются на продажи круизов.

По данным Ростуризма, с начала года около 100 тыс. туристов приобрели речные круизы по России с кешбэком. Всего в 2022 году, по расчетам ведомства, в круизы по рекам отправятся около 700 тыс. россиян.