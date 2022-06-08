«В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» мы продолжаем поддерживать туроператоров и граждан, предоставляя субсидии на чартерные авиарейсы. Благодаря этому стоимость пакетных туров снижается в полтора-два раза. Расширяем и географию полетов. Если в прошлом году туристам были доступны семь направлений, то в этом их уже 12. На текущий момент чартерами воспользовалось уже более 30 тысяч человек», – приводит его слова пресс-служба.

По словам Чернышенко, всего в этом году отправиться в путешествие по доступной цене смогут около 50 тыс. туристов.

Туроператоры в 2022 году организуют чартеры в Бурятию, Владивосток, Дагестан, Чечню, Калининград, Татарстан, Тобольск, Тюмень, а также на Сахалин, Алтай, Камчатку и в Карелию.

Как сообщалось, Ростуризм компенсирует организующим чартерные программы туроператорам 50% стоимости фрахта самолета.