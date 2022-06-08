"Под скалистым обрывом высотой 60-80 метров обнаружили тело пропавшего мужчины. В результате падения он погиб", — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 7 июня.

По словам очевидцев, погибший — житель Калининграда 1983 года рождения — накануне в поселке Хужир познакомился с группой туристов и поехал с ними на экскурсию. На мысе Хобой он отошел от группы, чтобы сделать фотокадры, после чего его не видели.

Спасатели спустили тело туриста к воде и катером доставили до паромной переправы, где передали сотрудникам полиции.