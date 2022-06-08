Речь идет о самолетах Superjet 100, МС-21 и Ту-214, уточнил один из них. Точное количество и сроки поставок издание не приводит. Договор будет подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет в середине июня.

"Интерфакс" направил запрос в "Аэрофлот". Представитель ОАК не подтвердил, но и не опроверг информацию о планах подписания договора: "С нашим крупнейшим партнером — группой "Аэрофлот" — мы постоянно работаем в тесном контакте как над реализацией текущих, так и над перспективными соглашениями".

До этого в последний раз крупные соглашения между "Аэрофлотом" и ОАК были подписаны в 2018 году. На Восточном экономическом форуме компании договорились о поставках в 2019-2026 гг. ста "Суперджетов" (из них на данный момент поставлено менее 30; всего, с учетом предыдущих контрактов, в парке группы 77 самолётов SSJ100). В том же году был заключен контракт на поставку в 2020-2026 гг. 50 МС-21 — этот лайнер до сих пор не сертифицирован, первые ограниченные поставки ожидаются в 2024 году.

К 2025 году "Ростех" планирует выпустить более 110 самолетов МС-21, Ту-214 и Ил-114, к 2030-му — около 500, говорил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью турецкой газете Star ранее в июне.

После начала военной операции на Украине страны Запада прекратили поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры.